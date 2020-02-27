Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подтвердила наличие так называемого «снежного картеля» на рынке уборки улиц Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФАС.

Апелляция ФАС России сочла законным и обоснованным решения петербургского управления о наличии в северной столице «снежного кателя» как минимум в 2016—2019 годах.

Ранее петербургские антимонопольщики обвинили в нарушении закона о конкуренции на 39 торгах на общую сумму в 24 млрд рублей комитет по благоустройству Смольного, а также шесть юридических лиц: СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное» и АО «Автопарк №7 Спецтранс».

Чиновники Смольного из комитета по благоустройству не согласны, что фактически способствовали появлению в Петербурге «снежного картеля» по уборке улиц, который обнаружило управление Федеральной антимонопольной службы. Иск комитета к антимонопольщикам зарегистрирован в базе Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет пытается оспорить привлечение к административной ответственности. Ранее УФАС, после исследования торгов на 24 млрд рублей за четыре года, пришло к выводу, что здесь была нарушена статья 16 закона о защите конкуренции, которая запрещает согласованные действия между предприятиями и органами власти. Между тем, по мнению УФАС, работу всех участников картеля полностью координирует комблаг.

Это СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб», ГУДСП «Курортное», АО «Автопарк №7 Спецтранс». Некоторые из них уже тоже подали иски к УФАС, но они были оставлены без движения.

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По мнению антимонопольщиков, именно картель стал причиной катастрофически плохой уборки улиц Петербурга от снега прошлой зимой, закончившихся для горожан многочисленными травмами. Накануне вынесения УФАС этого решения председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский уволился с поста. По мнению УФАС, территория Петербурга была заранее поделена между шестью упомянутыми предприятиями по территориальному признаку, что не пускало на рынок другие частные компании, а заказчиком торгов выступал комблаг. Комитет, считают антимонопольщики, намеренно включал в состав лотов технологически и функционально не связанные между собой работы, что мешало сторонним компаниям участвовать в тендере.

«Уже изначально все поделено. Торги в виде аукционов происходят формально. Конкуренции просто не существует. Изначально ясно, где они будут участвовать, у компаний заключены договора субподряда на 2−3 года с указанием районов, где они когда-то в будущем выиграют аукционов. Они уже говорят, что обеспечат субподрядчиков работой», — объяснял зампред УФАС Вячеслав Тукаев.

Его ведомство обязало комблаг пересмотреть свою работу. Кроме того, антимонопольный орган также усмотрел в действиях предприятий признаки состава преступления, предусмотренные ст.178 УК РФ.

Сейчас решение УФАС по «снежному картелю» обжалуется еще и в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Очередное судебное заседание назначено на 4 марта.

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