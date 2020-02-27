Киев, , 16:27 — REGNUM Критические долги за газоснабжение имеют 16 теплопроизводителей на Украине, сообщила сегодня, 27 февраля, госкомпания «Нафтогаз».

В компании отметили, что 36 из 52 предприятий-должников по состоянию на конец февраля осуществили необходимые минимальные платежи и избежали риска отключения от газоснабжения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следующей критической датой для должников является 1 марта — компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения.

Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили о резком снижении стоимости газа для населения страны в феврале. Согласно заявлению компании, цена газа составит 3,95 тыс. грн за тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что почти на 15% меньше, чем в январе 2020 года. «Февральская» является самой низкой оптовой цене «Нафтогаза» для населения с апреля 2016 года, подчеркивает «Нафтогаз».