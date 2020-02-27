Москва, , 16:24 — REGNUM Законопроект, позволяющий ЦБ ограничивать выезд за рубеж топ-менеджерам банков в случае введения временной администрации в кредитном учреждении, внесли в Госдуму депутаты во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний в случае введения временной администрации, отзыва лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства.

Прописывается, что срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

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