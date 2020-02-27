Калуга, , 16:24 — REGNUM В Калужской области с декабря 2019 года стоимость условного минимального набора продуктов питания возросла на 0,3%. Об этом сообщили ИА REGNUM в Калугастате.

Минимальный набор продуктов рассчитывается на месяц для на одного человека. Он состоит из хлеба, круп, макаронных изделий, сахара, яиц, молочных продуктов, жиров, рыбы и мяса.

В январе 2020 года стоимость такого набора в среднем по региону составила 3 тыс. 962,5 рубля — это на 0,3% больше, чем в декабре 2019-го. В областном центре стоимость минимального набора составила чуть меньше, — 3 тыс. 913,8 рубля, но всё равно выросла на 0,3% по сравнению в декабрём 2019 года.