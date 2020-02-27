Москва, , 16:22 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 18 по 25 февраля в среднем не изменились, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала февраля, согласно оценке ведомства, составила 0,2%, с начала текущего года — 0,6%.

За последнюю неделю куриные яйца подешевели на 1,1%, баранина — на 0,6%, пшено — на 0,5%, рис — на 0,4%, сахар-песок и пшеничная мука — на 0,3%, свинина — на 0,2%, мясо кур, мороженая рыба, подсолнечное и сливочное масло — на 0,1%.

Одновременно с этим гречневая крупа подорожала на 0,6%, стерилизованное молоко и шоколадные конфеты — на 0,4%, пастеризованное молоко и макаронные изделия — на 0,3%, говядина, полукопченая колбаса, сметана и творог — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%, в том числе помидоры стали дороже на 3,9%, огурцы — на 1,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.