Воронеж, , 16:16 — REGNUM Налоговые льготы получат IT-компании, зарегистрированные на территории Воронежской области. Соответствующее решение 27 февраля приняли депутаты Воронежской областной думы, сообщили в пресс-службе правительства регион.

В соответствии с изменениями в закон Воронежской области «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков», которые были приняты депутатами в двух чтениях, для IT-компаний ставка упрощенного налогообложения снижается с 6 до 1%.

Воспользоваться льготой смогут организации и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на разработке компьютерного программного обеспечения, консультационных услугах и работах в области компьютерных технологий.

«Данная мера позволяет создать благоприятный налоговый климат и в сочетании с рядом других мер стимулирования оказывает благоприятное воздействие на развитие сектора информационных технологий и экономику региона в целом», — уточнили в облправительстве.

Региональные власти рассчитывают, что налоговые льготы будут стимулировать создание новых рабочих мест (за первый год может появиться до 250 рабочих мест) и приток квалифицированных кадров в сфере высоких технологий в регионе.