Киев, , 16:16 — REGNUM Экспортные цены на украинскую кукурузу снижаются в связи с распространением коронавируса, сообщает 27 февраля «УкрАгроКонсалт».

Согласно источнику, цены на кукурузу — один из главных экспортных товаров Украины — продолжают снижаться с начала февраля.

«Трейдеры отмечают слабый интерес покупателей, в том числе со стороны Китая. Распространения коронавируса усилило опасения относительно снижения спроса, что может спровоцировать дальнейшее ослабление цен», — говорится в публикации.

Конкретных расценок источник не приводит.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной информации, экспорт зерновых культур из Украины с начала нынешнего маркетингового года по состоянию на 26 февраля 2020 г. превысил 40 млн тонн, что на 7,66 млн т (или на 23,6%) выше показателя минувшего года. Непосредственно экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период составил 19,12 млн тонн (+19,6%).