Москва, , 16:11 — REGNUM История XX века показала, что жилищный вопрос можно эффективно решить, минуя рыночные отношения, однако против такого подхода будут возражать банкиры и крупные собственники жилищных корпораций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, который заявил, что ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года.

«Жильё — это фундаментальная потребность человека, и если её ставят в зависимость от воли коммерческого сектора, то это говорит об отсутствии социальной направленности нашей экономической политики, — сказал Комолов. — Практика XX века показывает, что удовлетворить потребность людей в жилье можно и минуя рыночные отношения. В XX веке эта проблема в значительной степени была решена благодаря усилиям государства, через предоставление жилого фонда безвозмездно. Эта практика вполне допустима и в XXI веке».

Однако, как подчеркнул Комолов, такой подход не позволит обогатиться крупным банкирам, крупным собственникам строительных корпораций, которые наживают свои капиталы за счёт использования системы ипотечного кредитования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что если экономика РФ перейдёт в фазу роста, то вслед за этим начнётся и рост процентной ставки по ипотеке.

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