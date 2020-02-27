Бишкек, , 16:08 — REGNUM В Киргизии за все время существования программы государственного ипотечного кредитования было выдано 4566 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 5 млрд 335 млн сомов (более 5 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики сегодня, 27 февраля.

Из них в 2019 году киргизстанцам предоставлено 694 кредита на общую сумму 1 млрд сомов (938 млн рублей).

А в рамках программы «Социальная ипотека» выдано 723 кредита на сумму свыше 1,05 млрд сомов (988 млн рублей).

В настоящее время в очереди на получение льготных ипотечных кредитов, выдаваемых в рамках государственных ипотечных программ, стоят более 4 000 семей.

Читайте также: Президент Киргизии пообещал, что ставки по госипотеке снизят до 6%