Волгодонск, Ростовская область, , 16:11 — REGNUM Созданием центра единоборств, школы и внедрением цифровой платформы «Умный город» займутся власти Ростовской области в Волгодонске. Это предусмотрено в соглашении о сотрудничестве, которое подписано с «Росатомом» в Москве на IV Форуме городов атомной промышленности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Наша общая с «Росатомом» задача — поддержка и развитие городов, где размещены предприятия атомной энергетики. Мы должны сделать всё возможное для стабильного развития и комфортного проживания людей», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Предполагается, что общеобразовательное учреждение будет рассчитано на 600 мест. Кроме того, будет пополнен автопарк скорой помощи, рассмотрен вопрос о приобретении 15 низкопольных автобусов на газомоторном топливе.

ИА REGNUM отмечает, что идея создания в Волгодонске центра единоборств принадлежит российскому боксёру Дмитрию Кудряшову и президенту федерации рукопашного боя Ростовской области Андрею Парыгину. Комплекс построят на улице Ленинградской. В ближайшее время власти займутся поиском подрядчика.