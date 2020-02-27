Ярославль, , 16:04 — REGNUM Ярославские депутаты с одобрением восприняли информацию о проводимой в правительстве Российской Федерации работе над поправками на поправками в законодательство, регулирующее систему госзакупок.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Государственной Думы РФ от Ярославской области Илья Осипов рассказал, что рано пока говорить о конкретных поправках, законопроект ещё не поступал в парламент. Однако он согласен с актуальностью проблемы озвученной премьером.

«Нельзя сказать, что 44-й закон не эффективен, в нём много положительных моментов. Но закон должен эволюционировать, соответствовать реалиям. Несомненным минусом является «забюрокрачивание» процесса закупок, особенно тогда, когда речь идёт о текущей деятельности учреждений культуры, образования и т.п. Соблюдение всех необходимых процедур при небольших суммах закупки, порой негативно сказывается на своевременности исполнения, мешает нормальной работе госучреждений. С другой стороны мы видим, как крупные лоты забирают себе одни и те же компании, что говорит либо о недостатке конкуренции, либо о действиях в интересах крупных бизнес-групп.»

С федеральным коллегой согласен депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. Он назвал несколько конкретных идей, которые желательно было бы реализовать при реформировании закупочных процедур в рамках федерального закона №44-ФЗ.

«Во-первых, отойти от реестра недобросовестных поставщиков, поскольку эта процедура не выполняет возложенную на нее функцию избавления от недобросовестных контрагентов (преследование начинается после срыва контракта либо ненадлежащего его выполнения, бенефициары создают новые юрлица и вновь заявляются на аукционы).

Во-вторых, создать реестр квалифицированных поставщиков, который будет формироваться на основании предъявляемых требований по составу персонала, опыта работы на рынке, наличию оборудования и техники и т.п., члены которого в дальнейшем и будут допускаться до закупочных процедур. Данный подход позволит отсеивать ненадежных и недобросовестных поставщиков на этапе предотбора и успешно применяется в сфере капитального ремонта.

В-третьих, упростить процедуру исключения из реестра квалифицированных подрядчиков: при расторжении договора за нарушение договорных обязательств в одностороннем порядке со стороны заказчика, при невыполнении гарантийных обязательств и (или) неоплате штрафных санкций, неустоек, отказа от возмещения вреда и т.п.

В-четвёртых, уменьшить количество закупочных процедур, оставив только конкурентные: тендер, конкурс, аукцион. Запретить укрупнение лотов, сохранив принцип: один объект — один лот, запретить включение в закупочную документацию излишних требований к описанию технических характеристик предмета закупки: например, химический состав применяемых материалов.»

Предложения ярославских депутатов созвучны со словами премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который на совете по стратегическому развитию Курганской области 25 февраля 2020 года заявил о необходимости «смотреть в корень» проблемы — выбор подрядчика должен осуществляться, прежде всего из числа способных соответствующим образом выполнить все необходимые работы.

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