Москва, , 16:00 — REGNUM Нефтяные цены вновь давят словно тяжёлым грузом вниз продолжающиеся обвальные движения на американских и европейских фондовых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Предупреждения ряда крупных компаний о невозможности достичь прежде заявленных целей по прибыли из-за угрозы распространения коронавируса, всё больше случае заболевания в Италии и других странах мира за пределами Китая.

В довесок вышедшие неожиданно негативные данные по деловой активности PMI из США даже из сервисного сектора, заставляют перегретые за год роста рынки падать всё глубже.

И хотя, по всеобщим ощущениям экспертов, участники рынка сейчас склонны с избытком оценивать возможный ущерб от вируса для мировой экономики, как и возможный масштаб падения спроса на энергоносители, котировки Brent легко продавили на инерции уже и отметку в $52 за баррель. И при этом вполне способны упасть в какой-то момент ненадолго и ниже $50.

26 февраля уже все видели, как даже сравнительно хорошие цифры по запасам от Минэнерго США, а именно рост запасов менее чем на 0,5 млн баррелей по сравнению с ожиданиями роста почти на 2 млн баррелей, при одновременном снижении на 2,7 млн баррелей запасов бензина и при снижении на 2,1 млн баррелей запасов дистиллятов — тем не менее, не смогли помочь надолго нефтяным ценам подняться.

Они лишь подскочили ненадолго выше $54,50, и рынок эти более высокие цены почти сразу же продал. Так что спекулятивное движение вниз разгоняется с новой силой, и маловероятно, что «медведи» по нефти успокоятся, пока не пробьют хотя бы немного низы декабря 2018 года», — пояснил эксперт.

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