Чита, , 15:57 — REGNUM После месячного закрытия в феврале приграничная зона беспошлинной торговли в Маньчжурии возобновила транспортировку грузов из России, сообщило агентство Chinanews. Движение через пограничные пункты было открыто 25 февраля, а за несколько дней стоимость дневного объема грузов превысила 1 млн юаней.

Открытие зоны стало вынужденной ускоренной мерой, так как власти Внутренней Монголии начали восстанавливать производство в провинции после вспышки коронавируса. Дело в том, что китайско-российская беспошлинная торговая зона, расположенная в Маньчжурии, является основой бизнеса региона, направленного на внешнеэкономические связи. Через пограничные пункты зоны в основном проходят российские грузы с продуктами питания, одеждой и другими товарами.

Начиная с 25 февраля, в зону беспошлинной торговли ежедневно поступают грузовые автомобили со 180 тоннами товаров. В целях безопасности водители во время проверок автомобилей носят медицинские маски, а также измеряют температуру.

Когда пропускные пункты зоны восстановят работу в полном объеме, местные власти хотят привлечь большее количество российских автомобилистов, обеспечив более быстрый и удобный досмотр транспортных средств. Так планируется возместить февральский застой торговой зоны.