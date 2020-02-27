Бишкек, , 15:55 — REGNUM Киргизия обеспечивает себя только четырьмя из девяти продуктов, входящих в список продовольственной безопасности. Об этом на заседании парламента сообщил министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев.

По его словам, киргизстанские фермеры и аграрии производят достаточные для удовлетворения потребностей страны объемы картофеля, овощей, молока и сахара. В то же время мясо, яйца, растительное масло, муку и макаронные изделия приходится дополнительно импортировать.

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При этом высокопоставленный чиновник отметил, что из-за рубежа приходится завозить около 40% продовольствия.

В свою очередь депутат Иса Омуркулов заявил о том, что из-за распространения в мире коронавируса Киргизии, возможно, придется закрыть границу, и это приведет к тому, что в стране возникнут проблемы, связанные с нехваткой продовольствия.

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