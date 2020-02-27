Москва, 27 февраля 2020, 15:53 — REGNUM Если экономика РФ перейдёт в фазу роста, то вслед за этим начнётся и рост процентной ставки по ипотеке, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, который пообещал, что ставка по ипотеке может упасть ниже 8% к концу 2020 года. Как подчеркнул Комолов, в России уже большим достижением называют тот факт, что люди получают жильё, решают фундаментальную социальную проблему, удовлетворяют свою базовую потребность через кредитные отношения с банком. И серьёзным успехом считается, если банк «сдирает с человека не пять шкур, а только четыре».
Как подчеркнул Комолов, это скорее временное явление экономической конъюнктуры, и стоит экономике перейти в фазу роста, как мы непременно получим рост процентной ставки по ипотеке.
Напомним, как сообщило ранее ТАСС, по словам Моисеева, ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года, даже если ключевая ставка ЦБ останется на прежнем уровне.
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