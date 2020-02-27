Москва, , 15:53 — REGNUM Если экономика РФ перейдёт в фазу роста, то вслед за этим начнётся и рост процентной ставки по ипотеке, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра финансов России Алексея Моисеева, который пообещал, что ставка по ипотеке может упасть ниже 8% к концу 2020 года. Как подчеркнул Комолов, в России уже большим достижением называют тот факт, что люди получают жильё, решают фундаментальную социальную проблему, удовлетворяют свою базовую потребность через кредитные отношения с банком. И серьёзным успехом считается, если банк «сдирает с человека не пять шкур, а только четыре».

«Хвала правительству? Но на самом деле современное государство не должно решать этот вопрос через создание кредитной кабалы для большинства населения. Что такое процент в отношениях кредита? Это цена кредита. И низкая ставка возникает не сама по себе. Она является следствием общей тенденции индекса потребительских цен в экономике, — сказал Комолов. — Как мы видим, в России инфляция низкая по сравнению с 2000-ми годами, когда она имела двузначные значения. Почему так происходит? Инфляция — это один из показателей экономической цикличности. В условиях экономического роста инфляция в целом будет высокая. Если мы в условиях стагнации, то предпосылок для роста цен в общем случае не возникает. Поэтому низкая инфляция, так же как и низкая процентная ставка по ипотеке, это сомнительное достижение правительства».

Как подчеркнул Комолов, это скорее временное явление экономической конъюнктуры, и стоит экономике перейти в фазу роста, как мы непременно получим рост процентной ставки по ипотеке.

Напомним, как сообщило ранее ТАСС, по словам Моисеева, ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года, даже если ключевая ставка ЦБ останется на прежнем уровне.

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