Москва, , 15:53 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных в том числе на определение контролирующих лиц страховых и кредитных организаций, а также о мерах воздействия на них в целях недопустить вывод средств за рубеж, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

В частности, если закон будет принят, Центробанк получит право устанавливать, кто именно является контролирующими лицами в страховой или кредитной организации. Таким лицом может быть гражданин или организация, которые за три года до возникновения признаков банкротства, имели право давать обязательные для должника указания.

«Данная позиция чрезвычайно важна в логике дальнейших обеспечительных мер в защиту интересов граждан и государства в случае совершения противоправных действий», — заявила Яровая.

В связи с этим авторы инициативы также предлагают наделить Арбитражный суд правом по заявлению ЦБ принять предварительные меры — например, арестовать имущество контролирующих лиц или ограничить их выезд за рубеж. Такие действия могут быть предприняты при как случае санации компании и назначения временной администрации ЦБ, а также и после принятия решения об отзыве лицензии организации.

«Предложенные нами меры носят системный профилактический характер. Механизм защиты должен действовать на опережение, чтобы предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж», — заявила Яровая.

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