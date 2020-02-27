Москва, , 15:53 — REGNUM Ослабление рубля продолжается, но более медленными темпами. Причины падения те же — опасения дальнейшего распространения короновируса, уже за пределы Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«При этом падение рубля усиливается распродажами на нефтяном рынке. Сегодня, 27 февраля, нефть марки Brent торгуется ниже уровня $52 за баррель.

При этом представители ОПЕК+ продолжают бездействовать и сохранять молчание относительно дополнительных мер поддержки нефтяного рынка.

В свою очередь индекс RGBI вчера снижался высокими темпами, за день потерял 0,46%. Для стабильного рынка государственных облигаций волатильность высокая.

Это сигнализирует о выходе в том числе западных инвесторов из рублевых активов. Распродажи ОФЗ усиливают давление на отечественную валюту.

Технически валютная пара доллар/рубль продолжает рост в рамках нового восходящего тренда. Ближайшая цель роста — диапазон 67 — 67,10 руб./доллар», — полагает эксперт.

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