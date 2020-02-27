Тверь, , 15:51 — REGNUM 265 км улиц планируется отремонтировать в Твери в ближайшие пять лет. Об этом говорилось 27 февраля на совещании по вопросу дорожных работ в Твери в 2020 году, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Ремонтные работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в рамках финансирования по закону о статусе «Город воинской славы».

Совещание по вопросу ремонта дорог в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«Самое главное обеспечить комплексность и полноту выполнения работ. Важно не просто заасфальтировать, поменять покрытие, но обеспечить безопасность дорожного движения, включая освещение, ограждения, разметку, светофорное регулирование. Также нужно посмотреть, что необходимо сделать по транспортной доступности — это остановки, разъезды, перекрёстки. И очень большой запрос у населения на приведение в порядок тротуаров», — подчеркнул Игорь Руденя.

В частности, в ближайшие три года тротуары приведут в порядок на центральных улицах города — по ул. Советская, Волжскому, Театральному проезду, Свободному переулку, ул. Дементьева и другим. Здесь появится гранитная брусчатка. Губернатор также обратил внимание на необходимость проведения озеленительных работ, ремонта фасадов зданий, развитию общественных пространств.

В рамках национального проекта в Твери в 2020 году планируется отремонтировать более 61,5 км улично-дорожной сети, что почти в два раза больше, чем в 2018-м. На эти цели заложено 840 млн рублей. Так, в Заволжском районе города планируется отремонтировать 18 объектов общей протяжённостью 31,8 км. В Московском районе ремонтные работы планируют провести на 14 объектах протяжённостью 16,9 км. В Пролетарском районе в порядок намерены привести девять объектов общей протяжённостью 9,3 км. В Центральном районе отремонтируют пять объектов в 3,4 км. Игорь Руденя обратил внимание на необходимость обустройства на дорогах Твери так называемых «плавающих» люков, которые, в отличие от стандартных конструкций, обеспечивают большую безопасность при эксплуатации, а также сокращают издержки, связанные с ремонтом.

Всего в рамках нацпроекта в Твери за пять лет планируется отремонтировать около 265 км улиц, на эти цели направят более пяти миллиардов рублей.

Также работы будут вестись в рамках финансирования по закону о статусе «Город воинской славы» — продолжится капремонт путепровода через ОЖД на Бурашевском шоссе. На совещании обсуждался проект по приведению в порядок Московского шоссе — эта магистраль является ключевой для города, она обеспечивает обеспечивающего въезд в Тверь со стороны трассы М-10. После разработки проектной документации планируется начать реконструкцию объекта. Кроме того, обсуждалось проектирование и строительство новых направлений на Кимры и Бежецк.