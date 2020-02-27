Нур-Султан, , 15:51 — REGNUM Завод по переработке попутного газа с месторождения Кашаган планируется построить до конца 2021 года. Реализацию проекта обсудили на совещании с участием главы правительства Казахстана Аскара Мамина, сообщили 27 февраля в пресс-службе премьер-министра республики.

Завод планируется построить в Макатском районе Атырауской области в 12 км от установки по комплексной подготовки нефти. Инвестором выступает компания GPC Investment. Планируемая проектная мощность завода составит 1 млрд куб. метров газа, а общий объем инвестиций — $860 млн.

Мамин отметил, что строительство завода повысит производство нефти на месторождении до 12 млн тонн. Кроме того, проект предусматривает создание 600 постоянных рабочих мест.

Отметим, 27 февраля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится с рабочей поездкой в Атырауской области. Глава правительства посетил ключевые предприятия региона.

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