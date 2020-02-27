Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Курс национальной валюты Грузии в течение двух месяцев заметно укрепился, и одной из причин этого стала вспышка коронавируса COVID-19. Такое мнение высказали эксперты 27 февраля интернет-изданию «Бизнес Грузия».

Ника Шенгелия рассказал, что с начала текущего года у Грузии начал сокращаться торговый дефицит в связи с тем, что экспорт вырос на 2,5%, а импорт, наоборот — снизился. Причем сокращение импорта произошло в связи с вспышкой коронавируса в Китае.

Аналогичные выводы сделал другой эксперт — Акакий Цомаяю. Причем он отметил, что в ближайшее время не стоит ждать возобновления импорта в Грузию из Китая в тех же масштабах, какие были раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия остановила из-за вспышки коронавируса авиасообщение с Китаем с 29 января. 20 февраля министр финансов Грузии Иване Мачавариани рассказал, что в стране на протяжении почти двух месяцев почти нулевая инфляция.