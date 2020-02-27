Москва, , 15:31 — REGNUM Ставка страховых взносов в России должна быть снижена, причём не на 1−2%, а как минимум на 8−10%. Такое мнение на круглом столе ВШЭ «Роль налоговых доходов в развитии экономики. Бюджет 2020 и налоговые стимулы развития бизнеса» высказал начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько.

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По его словам, которые приводит ТАСС, незначительное снижение не имеет никакого смысла, так как ни коим образом не изменит нынешнюю ситуацию. Засько допустил снижение ставки до 20−22%.

Такая мера приведёт к тому, что федеральный бюджет недополучит свыше 1 трлн рублей. Компенсировать эти выпадающие доходы Засько предлагает «точечно».

"В каких-то отраслях точечно снизить, а в каких-то отраслях — повысить», — добавил руководитель управления ФНС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017—2018 гг. правительство РФ обсуждало налоговый манёвр — снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18% до 22%. Позже НДС вырос с 18% до 20%. В настоящее время в фокусе правительства есть несколько вариантов снижения общей ставки: с 30% до 23−25%. Однако отмечается, что пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена.

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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов считает, что страховые взносы, которые работодатель платит за каждого сотрудника, в России чрезмерно высоки. По его словам, нагрузка на труд в стране запредельная.

Напомним, сейчас работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от его заработной платы. Из них 22% идут на пенсионные взносы в ПФР, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% — на социальное страхование в ФСС.