Киев, 27 февраля 2020, 15:42 — REGNUM Из первой сотни крупнейших мировых компаний, представленных в списке Forbes Global 2000, только 57 имеют представительства на Украине. Об этом сообщила 27 февраля пресс-служба Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП).
В то же время в России представлены 80 компаний из первой сотни списка.
В пресс-службе отметили, что в списке нет ни одной компании, которая бы имела своё представительство на Украине и не имела такового в России.
В топ-100 издания Forbes вошли 22 российские компании и ни одной украинской, подчеркнули в УИАМП.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Google открыла центр исследований и разработок (R&D) на Украине на базе приобретённой компании CloudSimple.
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