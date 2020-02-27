Москва, , 15:27 — REGNUM Пакет законопроектов, направленный в том числе на введение уголовной ответственности за фиктивное банкротство страховщиков, кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

«Мы предлагаем усилить банковский контроль за использованием средств компенсационного фонда СРО, чтобы предотвратить риски выведения недобросовестными лицами денег со счетов», — подчеркнула Яровая.

Так, если закон будет принят, то преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной или страховой организации, а также НПФ, станет уголовным преступлением.

При этом авторы инициативы предлагают не учитывать сумму нанесенного ущерба, а вводить уголовную ответственность за сам факт фиктивного банкротства, «учитывая сам характер данного общественно-опасного деяния».

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