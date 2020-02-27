Сеул, , 15:35 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей отзовут свои транспортные средства в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, речь идет об автомобилях Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi и Citroen. Всего будет отозвано 12 463 транспортных средств.

Известно, что производители устранят проблемы с модулем ISG в автомобилях Hyundai Genesis GV80, со шлангом подачи масла, который может расплавиться из-за некачественных материалов, в автомобилях Mercedes AMG S 63 4MATIC+ Long, с программным обеспечением, который влияет на работу наружнего освещения в автомобилях BMW 118d, с ремнями безопасности, которые не соответствуют нормам, в автомобилях Audi A6 40 TDI, с тормозным шлангом в автомобилях Citroen DS3 Crossback 1.5 BlueHDi.

О других проблемных компонентах не сообщается.