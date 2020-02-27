Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Отложить вступление в силу антидемпингового закона предложило министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Об этом 27 февраля сообщает агентство Report со ссылкой на заместителя главы экономического ведомства Геннадия Арвеладзе.

«Исходя из того, что рассмотрения были отложены, закон не был предусмотрен в бюджете текущего года, и у Агентства конкуренции нет бюджета, чтобы начать реализацию данного закона в этом году», — приводят журналисты слова замминистра.

Как сообщил Арвеладзе, для внедрения закона необходимо создать новый департамент, набрать в него персонал и провести с ним тренинги. В связи с этим предложено перенести дату вступления антидемпингового закона на 1 июня 2021 года.

Напомним, антидемпинговый закон правительство Грузии поддержало в июле 2019 года. Предполагалась, что новая структура, которая будет следить за его исполнением, будет создана до начала 2020 года.

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