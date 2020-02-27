Москва, , 15:25 — REGNUM «Союз пивоваров просил не менять требования к содержанию солода в пиве. Если рассматривать это вопрос стороны торговли, то здесь речь идет о транснациональной торговли, поглотившей крупные пивоваренные заводы России, с одной стороны, и всю остальную розницу, торгующую в том числе продукцией малых и средних производителей, с другой стороны, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова, д. э. н Вячеслав Чеглов, комментируя просьбу не менять требования содержания солода в пиве.

«До недавнего времени союз пивоваров представлял собой весьма странный конгломерат транснациональных компаний и всех остальных. Недавно крупнейшие компании вышли из него. И значит, его заявления союза приобрели пророссийский характер. Тем интереснее.

Про рынок. До 70% рынка сегодня — это транснационалы. Остальное — отечественный сегмент. И этому сегменту надо противостоять экспансии Запада. Каким образом? В голову приходит один ответь — качеством. Но есть конкуренты и они сильнее!

Вариант один, изменение рецептуры в пользу. Значит отступить?. Но не хочется! А транснационалы давят в цене. Продают пиво по цене ниже себестоимости с логистикой. И они выходят их союза.

Единственный вариант выживания отечественного производства — это «сохранение лица», другими словами производства настоящего пива. И здесь возникают проблемы. Сохранение рецептуры ведет к повышению цены. А это не приветствуется. Но российским гражданам нужно качественное пиво, а значит там должен присутствовать солод.

Предложения союза пивоваровпри отсутствии транснационалов, конечно, надо поддержать. Чем меньше отступлений, тем лучше. Опять же свои, родные, с них спросить можно. Это в части пива традиционного. В отношении специального пива — пусть покупатель разбирается сам.

Надо ограничить транснационалов с помощью минимальной цены продажи, которая должна обеспечить продажу отечественного, более дорого продукта. А далее пусть реагирует покупатель», — — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Союз российских пивоваров (СРП) просит ужесточить требования к составу производимого в стране пива — закрепить для производителей возможность заменять зерном только до 20% солода, а не 50%, как это предполагает техрегламент ЕАЭС.

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