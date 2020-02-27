Москва, , 15:25 — REGNUM Пакет из девяти законопроектов, которые направлены защиту прав и интересов граждан в области страхования при банкротстве банков, страховщиков и негосударственных пенсионных фондов, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

«Мы внесли в Госдуму девять законопроектов, которыми предлагаются конкретные меры защиты граждан от недобросовестного поведения участников финансового рынка и меры повышения финансовой стабильности государства», — заявила журналистам Яровая.

В частности, авторы инициативы предлагают обязать все страховые организации включать в договоры информацию о размере премии. Такие меры необходимы для того, чтобы граждане обладали полной информацией, прежде чем принимать решение.

Поводом для разработки таких инициатив стало неисполнение обязательств страховщиков перед гражданами в вопросе передачи страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков. Так, по данным Центробанка РФ, страховщики выплатили только 2,6 млрд рублей из 57,4 млрд рублей премии по страхованию в сфере долевого строительства. Значительную часть премии — порядка 36,6 млрд рублей — составил доход страховых компаний.

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