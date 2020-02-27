Москва, , 15:17 — REGNUM ЦБ наделяется правом осуществлять мероприятия по оздоровлению страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Как передает корреспондент 27 февраля, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты во главе с Ириной Яровой («Единая Россия») и Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).

Предусматривается возможность превентивного осуществления Банком России надзорных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления ситуаций, создающих угрозу стабильности финансового рынка или угрозу правам и интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей в отношении субъектов страхового дела либо участников, застрахованных лиц и иных заинтересованных лиц в отношении негосударственных пенсионных фондов.

ЦБ также наделяется правом осуществлять мероприятия по финансовому оздоровлению указанных некредитных финансовых организаций.

Кроме того, Национальный финансовый совет наделяется полномочиями по рассмотрению проекта основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации с возможностью дачи рекомендаций документу.

Законопроектом также устанавливаются требования к содержанию и оформлению ответов правоохранительных органов на обращения главы ЦБ, направляемые с целью проверки и пресечения противоправной деятельности.