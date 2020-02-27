Москва, , 15:14 — REGNUM Пивовары вполне обоснованно забеспокоились возможным смягчением требований к содержанию солода в пиве, да и в отношении иных послаблений в технологии его производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя просьбу не менять требования содержания солода в пиве.

«Данные меры позволят производителям так называемых «пивных напитков», технология изготовления которых существенно отличается от классической варки пива и куда менее затратна, хотя и ухудшает вкусовые качества пенного продукта, называть свою продукцию пивом, хотя на самом деле она таковой не является.

В случае принятия указанных поправок производители классического пива окажутся в ситуации тяжелейшей конкуренции с теми, кто производит, по сути, не пиво, а его суррогаты.

Ведь заменена солода иными продуктами, равно как и прочие упрощения и изменения в технологии производства, делают конечный продукт заметно дешевле. И немалая часть потребителей в итоге начинает покупать не пиво, как таковое, а его заменители.

Чтобы понять, насколько серьезно пивовары во всем мире относятся к сохранению классических технологий варки пива, достаточно напомнить, что в Германии, например, до сих пор действует закон, пусть и чисто формальный, предусматривающий смертную казнь за использование при варке пива любых иных ингредиентов или добавок, кроме предусмотренных выработанными столетиями технологиями — ячменя, хмеля, дрожжей и воды», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранить действующие в России требования к составу пива после вступления в силу техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» попросили в Союзе российских пивоваров (СРП).

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