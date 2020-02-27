Москва, , 15:05 — REGNUM В России увеличили число регионов для тестирования беспилотных транспортных средств. Помимо Москвы и Татарии, где проект апробируется с декабря 2018 года, тестирование будет проходить ещё в 11 регионах. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 марта 2020 года «эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств» будет действовать в 13 регионах. Проект распространится на Подмосковье, Санкт-Петербург, Владимирскую, Ленинградскую, Самарскую, Новгородскую, Нижегородскую области, Чувашию, Краснодарский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи.

Апробация проекта продолжится в Москве и Татарии.

Тестировать беспилотники во всех 13 регионах будут до 1 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Москвы заявляли о запуске работ по беспилотному общественному транспорту. В феврале 2020 года отмечалось, что в ближайшее время в России на маршрут сможет выйти российский беспилотный трамвай.