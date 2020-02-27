Киев, , 15:19 — REGNUM В январе дефицит государственного бюджета Украины составил 15,214 млрд грн (более $617 млн), что на 27,5% выше аналогичного показателя 2019 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственной казначейской службы Украины.

По данным представителей службы, дефицит сводного бюджета Украины вырос в 7,7 раза в сравнении с аналогичными показателями 2019 года.

Отмечается, что в январе 2020 года на 7% снизились доходы госбюджета — до 50,726 млрд гривен или более чем на $2 млрд в сравнении с январём прошлого года. Это на 21,5% ниже плана.

На брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в феврале 2020 года план по налоговым поступлениям государственный бюджет выполнен.

Напомним, по данным национального банка Украины, укрепление курса гривны привело к потере 2,3% доходов государственного бюджета страны.

Читайте также: Нацбанк Украины: укрепление гривны стоило госбюджету 23 млрд грн