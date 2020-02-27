Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:41 — REGNUM Бывший президент Танзании Бенджамин Мкапа обратился к лидерам всех африканских стран и представителям бизнес-сообщества должным образом использовать человеческий капитал, который, по его мнению, способен обеспечить развитие стран региона. Об этом передает газета Mtanzania.

Выступая на тренинге для будущих руководителей в Бизнес-школе Стрэтмора он заявил, что в настоящий момент в Африке проживает 2,3 миллиардов человек, а население Танзании скоро достигнет отметки 50 миллионов человек.

«Эти огромные массы людей вносят вклад в экономический прогресс так же, как, это происходит, например, в Китае и Индии», — заявил Мкапа.

В связи с этим он призвал руководителей уважать ресурсы человеческого капитала и перенимать опыт у пожилых лидеров.

«Так, для меня учителем в политике стал Мвалиму Ньерере (первый президент Танзании), я многому научился у него в деле руководства страной благодаря действиям, которые он предпринимал в то время», — добавил Мкапа.