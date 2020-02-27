Сеул, , 14:47 — REGNUM С начала февраля 2020 года число малых и средних предприятий в Южной Корее, пострадавших от распространения коронавируса нового типа, увеличилось в два раза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской федерации малого и среднего бизнеса (KBIZ).

Согласно результатам опроса, проведенного 25−26 февраля среди представителей 300 предприятий, 70,3% респондентов отметили, что столкнулись с трудностями из-за коронавируса.

По сравнению с результатами опроса, проведенного в начале февраля, показатель увеличился на 35,9%.

Среди экспортных и импортных компаний показатель достиг отметки с 72,3%, а среди предприятий, занятых в сфере услуг — 67,6%. Показатели выросли на 41,3% и 29,7% соответственно.

Известно, что 51,6% представителей экспортных и импортных компаний в Южной Корее сообщили о проблемах с поставками товара из-за сбоев на заводах в Китае. А 66,5% представителей предприятий, работающих в сфере услуг, сообщили о сокращении продаж в связи со спадом потока клиентов и ухудшением экономической ситуации в стране, 7,6% — о нехватке рабочей силы.