Минск, , 14:23 — REGNUM Российские компании необоснованно настаивали на уплате им некоей дополнительной премии при поставках нефти в Белоруссию, а газ из России обходится постсоветской республике дороже, чем американский СПГ соседней Польше. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 27 февраля в Минске в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию. Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему — потому что нет нормальных правил. Право силы — наклонить, заставить. Это ненормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились», — поведал Лукашенко бывшему главе белорусского правительства, ныне возглавляющему ЕЭК.

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«Газпром» — единственный поставщик природного газа в Белоруссию, также не удовлетворяет белорусского лидера ценой на свою продукцию. Лукашенко прошёлся по ценообразованию на импортируемый из России газ, приведя в пример США и Польшу.

«Нам говорят: $127 (за 1 тыс. куб. м — это благо). Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? $90!», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Мы россиянам говорим (как они предложили): давайте как в прошлом году. В прошлом году с учетом перетаможки нефти (процедура перетаможки в отношении части поставляемой российской нефти отменена в 2020 году, в результате чего бюджет Белоруссии теряет значительные средства. — Прим. президентской пресс-службы), было $110−111. «Нет, давайте $127». На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?», — возмутился бессменный белорусский лидер.