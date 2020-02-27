Чебоксары, , 14:17 — REGNUM В Чувашии общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» (ООО «Промтрактор-Промлит»), где введено внешнее наблюдение, может стать банкротом. Данный вопрос вынесен в повестку заседания комитета кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

11 марта 2020 года в столице Чувашии состоится собрание кредиторов «Чебоксарского завода промышленного литья». Помимо отчёта внешнего управляющего, кредиторы обсудят предложение о прекращении внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании «Промтрактор-Промлита» банкротом и открытии конкурсного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 20 февраля 2019 года (резолютивная часть) по делу в отношении ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» введена процедура банкротства — внешнее управление. Оно введено на 18 месяцев — до 20 августа 2020 года.

Отметим, в июне 2019 года на собрании кредиторов присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, задолженность перед которыми составила 57 799 855 756,02 рубля (или 97,6338% от общей суммы обязательств должника по сумме основного долга).