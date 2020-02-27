Киев, , 14:16 — REGNUM Украинский экономист Виктор Скаршевский сегодня, 27 февраля, обнародовал анализ дальнейшей деиндустриализации украинской экономики, основанный на опубликованных накануне данных госстата.

Эксперт напоминает, что промышленное производство на Украине сокращается 8 месяцев подряд (в январе 2020 г. падение составило минус 5,1%), а перерабатывающая промышленность падает 9 месяцев подряд (в январе 2020 падение составило минус 3,2%).

Также экономист отмечает, что в январе 2020 года по отношению к январю 2019, половина подотраслей перерабатывающей промышленности Украины показали падение. Максимальное падение зафиксировано в фармацевтике (минус 14,7%) и машиностроении (минус 10,5%).

Скаршевский обращает внимание на резкий январский рост в химической промышленности, который «сгладил"общий показатель, но этол объясняется, прежде всего, возобновлением работы Одесского припортового завода (после долгого простоя с 2018 года, и то, по давальческой схеме).

«На фоне рецессии промышленного производства и продолжающейся деиндустриализации, правительственные декларации о 40% росте за 5 лет, звучат, мягко говоря, не очень убедительно», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в январе 2020 года промышленное производство на Украине сократилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 г.