Кострома, , 14:11 — REGNUM Россельхознадзор присвоил Костромской области статус «Благополучный» по особо опасным болезням — африканской чуме свиней, высокопатогенному гриппу птиц, ящуру и туберкулезу, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Случаев заболевания животных опасными болезнями, которые могут нанести экономический ущерб сельскохозяйственному производству, не зарегистрировано. Общая заболеваемость животных и птиц инфекционными заболеваниями в сравнении с 2018 годом снизилась на 67%.

Причиной специалисты называют постоянное проведение профилактических мероприятий, эпизоотологический мониторинг, учет поголовья, контроль за перемещением животных и птиц, вакцинацию против бешенства среди животных и регулирование численности диких и безнадзорных четвероногих.

В 2020 году планируется привить от опасных болезней 47 тысяч домашних плотоядных и порядка 60 тысяч голов сельскохозяйственных животных, в лесах разложить более 400 тысяч доз вакцины для диких зверей.

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