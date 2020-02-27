Ульяновск, , 13:56 — REGNUM В Ульяновской области региональное правительство одобрило проект закона об отмене критерия нуждаемости при предоставлении жилищной выплате семьям, где родились тройни. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Речь идёт о единовременной выплате на улучшение жилищных условий при многоплодных родах, то есть при рождении троих и более детей. В действующей редакции данная поддержка предоставляется с учётом критерия нуждаемости: выплачивается порядка 1,7 млн рублей, исходя из средней рыночной стоимости жилья на дату рождения детей и общей площади жилья в размере 18 кв. метров на каждого ребёнка.

Премьер-министр Ульяновской области Александр Смекалин уточнил, что данное нововведение коснется «всех семей, в которых родились тройняшки, четверняшки с 1 июля прошлого года».

Законопроект внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действуют 36 мер социальной поддержки семей с детьми, из них 26 — регионального характера.

Напомним, в Ульяновской области планируют разработать законопроект, предусматривающий меры поддержки многодетных семей в части использования бесплатных земельных участков. Им будут помогать строительными материалами, либо они смогут получить компенсацию вместо участка.

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