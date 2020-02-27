Москва, , 14:01 — REGNUM Инвестиционная компания АФК «Система» объявила о создании фонда стартапов Sistema SmartTech. Управлять фондом будет команда менеджеров во главе с Ксенией Шойгу, сообщает 27 февраля пресс-служба компании.

Фонд стартапов ориентирован на поддержку компаний на ранней стадии развития, его целевой объём составляет 5 млрд рублей. Участвовать в фонде будут АФК «Система», объём вложений которой ограничен 1,5 млрд рублей, и сторонние инвесторы.

Sistema SmartTech создается на восемь лет, пять лет займёт инвестиционный период. Предполагается, что фонд поддержит около 20 венчурных проектов с объёмом вложений от 50 до 300 млн рублей.

Управлять фондом будет «опытная команда менеджеров» во главе с Ксенией Шойгу, у которой есть успешный опыт реализации проектов. Совет директоров фонда возглавит управляющий партнер АФК «Система» Артём Сиразутдинов, пояснили в компании.

Ксения Шойгу — младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу. Она родилась в Москве в 1991 году, окончила МГИМО. В 2013 году Ксения Шойгу стала старшим аналитиком Департамента проектного и структурного финансирования «Газпромбанка», а через пять лет — советником заместителя председателя правления этого банка.