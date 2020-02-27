Уфа, , 13:58 — REGNUM Закон, разрешающий выдавать льготным категориям граждан вместо земельного участка денежную выплату в размере 250 тысяч рублей, приняли депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкирии. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба республиканского Госсобрания.

По словам депутата Рустама Ишмухаметова, теперь граждане смогут выбрать либо землю, либо деньги. При этом денежная выплата будет предоставляться только с согласия самих льготников.

Он также отметил, что принятый закон позволит сократить очередь граждан, которые годами не могут получить положенную им землю, поскольку в некоторых муниципалитетах есть сложность с выделением земли и обеспечением инфраструктуры соответствующих территорий.

Отмечается, что очень часто жители региона получают земельные участки не там, где им хотелось бы. Многие льготники не хотят строить дом, либо у них нет на это денег. Поэтому для них денежная выплата будет предпочтительней земельного участка.

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