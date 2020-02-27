Бишкек, , 13:47 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев обсудил с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации (InternationalFinanceCorporation) Джорджиной Бэйкер вопросы содействия новым инвестиционным проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Участники встречи акцентировали внимание на теме сотрудничества в рамках проекта государственно-частного партнерства по модернизации и развитию аэропортов.

Абылгазиев отметил важность этого проекта для эффективной реализации потенциала Киргизии в создании регионального транзитного авиахаба, развития аэропортовой инфраструктуры, создания условий для развития туризма и открытия новых международных направлений.

В свою очередь Бэйкер выразила уверенность в успешности сотрудничества в этом направлении, учитывая большой опыт Международной финансовой корпорации по реализации идентичных проектов в сфере развития аэропортов в других странах.

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