Лусака, , 13:47 — REGNUM Власти Замбии конфисковали Bugatti Veyron, который был импортирован в страну в понедельник, 24 февраля. Об этом передает ВВС Africa.

«С тех пор автомобиль был арестован на время проведения расследований», — говорится в заявлении комиссии по борьбе с наркотиками в Замбии.

Предполагается, что автомобиль был замешан в схемах по отмыванию денежных средств, в отношении чего будет проводиться расследование, сообщили в полиции.

В Государственном следственном управлении заявили, что по факту конфискации они получили «многочисленные опасения» от общественности.

«После полученных опасений комиссия сообщает, что принимает меры для обеспечения того, чтобы покупка автомобиля не нарушала законы об отмывании денег», — говорится в заявлении.

С момента прибытия автомобиля в страну понедельник, Bugatti стал самой популярной темой для обсуждения в замбийском Твиттере. В сообщениях пользователей говорится, что это первый в истории автомобиль этой марки в стране.

Владелец редкого Bugatti Veyron неизвестен, хотя, по оценкам отраслевых экспертов, он стоит от 2 до 3 млн долларов США.

Некоторые замбийцы, однако, утверждают, что другие дела о предполагаемой коррупции и отмывании денег государственными чиновниками не расследовались.

«Освободите Bugatti, арестуйте коррумпированных чиновников», — заявил один из пользователей соцсети.