Москва, , 13:39 — REGNUM Если коронавирус продолжит распространяться, не только по Китаю, но и по Европе, то паника со стороны инвесторов, безусловно, будет только набирать обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На этом фоне падение нефтяных котировок ниже уровня $40 за баррель по Urals выглядит вполне реалистично. Стоит отметить, что для правительства РФ — это крайне негативный сценарий развития ситуации.

Ведь с низкими ценами на нефть станет тяжелее находить дополнительные средства на реализацию национальных проектов. А это ключевой параметр, по которому будут оценивать действующее правительство во главе с премьер-министром.

Поэтому, скорее всего, в случае дальнейшего падения нефтяных котировок Россия все же поддержит дополнительные ограничения по добыче нефти, которые рекомендовала техническая группа ОПЕК+.

Однако в этом случае на повестке возникнет другой вопрос — будут ли достаточными эти меры или придется их пересматривать снова. Но в любом случае, все ожидают поддержку нефтяного рынка в скором будущем», — пояснил эксперт.

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