Томск, , 13:38 — REGNUM Томская область досрочно расселит аварийное жилье. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, соответствующее соглашение 27 февраля подписали губернатор региона Сергей Жвачкин и гендиректор госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин.

Жвачкин напомнил, что Томская область своевременно выполнила «майский» указ президента России, расселив 100% домов, признанных аварийными до 2012 года. В новое жильё переехали 7 тысяч человек. На данную программу из областного и федерального бюджетов, из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ направили 3,7 млрд рублей.

Согласно новым задачам, поставленным главой государства в нацпроекте «Жилье и городская среда», до 1 сентября 2025 года в Томской области необходимо переселить в новое жильё почти 10 тысяч человек.

Жвачкин подчеркнул, что регион выполнил «пятилетку за три года»:

«До 31 декабря 2023 года все жители домов, признанных аварийными до 2017 года, получат новые квартиры».

Фонд направит на эти цели 4,9 млрд рублей, еще 2 млрд направят областной и муниципальный бюджеты.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд содействия реформированию ЖКХ поможет Кабардино-Балкарии досрочно исполнить программу переселения граждан из ветхого жилья.

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