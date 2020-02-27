Москва, , 13:01 — REGNUM На VI Ялтинский международный экономический форум, который пройдёт с 23 по 25 апреля, его организаторы пригласили более 40 самых ярких в мире лидеров мнений, среди которых главы государств и политических партий, министры, политики, депутаты национальных парламентов и многие другие. Об этом ИА REGNUM стало известно 26 февраля в рамках первого заседания Программного комитета по подготовке к форуму.

Участников заседания приветствовал член парламента Хорватии Иван Пернар, который призвал концентрировать внимание не только на материальных ценностях, но и на здоровье и духовных ценностях. В свою очередь заместитель председателя оргкомитета VI ЯМЭФ Андрей Назаров поблагодарил за участие в заседании посла Венесуэлы в РФ Карлоса Рафаэля Фариа Тортосу и посла Республики Никарагуа в РФ Альбу Асусену Торрес. Еще один участник заседания министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко отметил, что для Крыма Ялтинский форум — это прежде всего площадка для привлечения инвестиций и общения с бизнесом. По его словам, частных инвестиций должно быть больше, а Крым в перспективе должен выйти на самоокупаемость.

Как подчеркнули организаторы форума, ожидается, что в его работе примут участие делегации из 100 стран мира.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2019 году в Ялтинском международном экономическом форуме приняли участие 4 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.