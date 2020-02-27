Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Шестиэтажный бизнес-центр класса «А» ликвидируемого банка «Советский» на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге выставлен на торги. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Российский аукционный дом» (РАД).

Бизнес-центр входит в состав элитного высотного жилого комплекса «Монблан», построенного в 2008 году в Выборгском районе Петербурга, недалеко от станции метро «Площадь Ленина».

Сейчас бизнес-центр сдан в аренду под офисы. Торги назначены на 13 апреля по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), они будут проходить в электронном виде. Начальная цена за 686,8 млн рублей.

По словам руководителя Департамента продаж РАД Юлии Акимовой, в настоящий момент на рынке отмечается дефицит качественных офисных объектов площадью от 4000 до 10 000 кв. м.

«Появление в продаже бизнес-центра класса «А» площадью 9000 кв. м вызовет интерес не только со стороны профессиональных игроков рынка, занимающихся вложением средств в доходную недвижимость, но и тех, кто давно ищет качественный объект под собственные нужды. Учитывая, что, фактически, продается готовый арендный бизнес, а также адекватную начальную стоимость — около 77 тыс. руб. за кв. м, мы ожидаем высокий интерес со стороны инвесторов», — отметила специалист.

В августе 2018 года банк «Советский» был признан Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти банкротом. Банк должен 108 кредиторам более 12,266 млрд рублей.

Бывшего председателя правления банка «Советский» обвинили в участии в организованной преступной группе и хищении средств от невозвратных кредитов в размере 1,7 млрд рублей. Суд приговорил банкира к трем годам колонии.

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