Москва, , 12:48 — REGNUM Апелляционный суд Гааги, который своим решением, вынесенным в феврале 2020 года, обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по жалобе бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС, обосновал своё решение в том числе присоединением Крыма. Это следует из текста судебного решения.

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В нём отмечается, что Апелляционный суд Гааги опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав РФ, подписанный 18 марта 2014 года, сообщает РБК. Этот документ указывает на то, что Россия фактически подтвердила, что временно применяемые ей международные соглашения обладают приоритетом над федеральным законодательством.

Что касается дела ЮКОСа, то в этом случае российская сторона придерживалась обратной политики в отношении ст. 45 Договора к Энергетической хартии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате РФ бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации. В Министерстве юстиции РФ заявил о намерении обжаловать это решение в порядке кассации в Верховном суде Нидерландов.

По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, решение арбитражного суда Гааги по делу российской нефтяной компании ЮКОС не должно исполняться на территории Российской Федерации, так как вынесенный вердикт противоречит российскому правопорядку.