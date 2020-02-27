Симферополь, , 12:52 — REGNUM В расходную часть бюджета Крыма на 2020 год добавили 4,8 млрд рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета РК, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе парламента республики.

«Общий объём доходов увеличен на 497,8 млн рублей до 185,7 млрд рублей. Увеличение общего объема расходов бюджета на 4,8 млрд рублей до 190 млрд рублей», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года крымские депутаты приняли трёхлетний бюджет республики 27 ноября прошлого года. Ко второму чтению объем доходов и расходов бюджета Крыма на 2020 год вырос с 183,3 млрд рублей до 185,2 млрд рублей. На 2021 год утверждены доходы и расходы в объеме 162,4 млрд рублей, на 2022 — 178,5 млрд рублей. Бюджет был принят без дефицита.

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