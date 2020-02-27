Москва, , 12:43 — REGNUM С 23 по 25 апреля в Ялте (Республика Крым) пройдет VI Ялтинский международный экономический форум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали организаторы данного мероприятия по итогам первого заседания Программного комитета по подготовке к Форуму, которое прошло 26 февраля в Москве.

В заседании комитета участвовали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, деловые объединения, сотрудники посольств, а заместитель председателя оргкомитета VI ЯМЭФ Андрей Назаров назвал тему предстоящего мероприятия — «Регионы России и мир». По его словам, в 2020 году концепция деловой программы форума отражает главные принципы и направления экономического развития Российской Федерации: малые и средние предприятия — экономический рывок России; цифровая трансформация; строительство — новая философия отрасли; туризм — региональная стратегия роста; национальные ресурсы и сохранение идентичности; технологический прогресс и производительность труда.

Кроме того, как подчеркнул Назаров, главная тема «Регионы России и мир» продиктовала и уникальный для РФ формат проведения международных форумов. Впервые в состав организаторов ЯМЭФ входят сразу три субъекта Российской Федерации: Республика Крым, Республика Башкирия и город Севастополь.

Напомним, как сообщалось ранее, Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта). Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четвёрку крупнейших экономических форумов, проводимых в России.