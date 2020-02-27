Ашхабад, , 12:27 — REGNUM За первый месяц текущего года Турцию успели посетить около 19 тысяч туристов из Туркмении. Это почти на 100,3% меньше в сравнении январем минувшего года, передает «Trend».

По информации турецкого министерства культуры и туризма Турции, на долю туркменистанцев приходится лишь чуть больше 1% в общем количестве иностранных туристов, посетивших Турцию в январе 2020 года.

При этом в 2019 году в Турции побывали 297,7 тысячи граждан Туркмении, что на 17,7% больше показателя 2018 года. При этом на их долю приходится чуть больше 0,6% от общего количества иностранцев, посетивших Турцию в 2019 году.